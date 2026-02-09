Zichichi scienziato di Dio Il divulgatore è morto a 96 anni Spiegò la fisica al grande pubblico

È morto oggi a 96 anni Ignazio Zichichi, uno dei più noti divulgatori scientifici italiani. Lo scienziato, noto anche come “scienziato di Dio”, aveva dedicato la vita a spiegare la fisica al grande pubblico, spesso cercando di mettere in relazione scienza e fede. Ora, il suo nome resta legato a un ponte tra i due mondi, che lui stesso considerava un dialogo aperto e personale.

Roma, 9 febbraio 2026 – Chissà se alla fine l’ha vinta, la sua scommessa. Se il ponte che aveva costruito tra scienza e fede lo ha portato all’appuntamento con un vecchio amico, il creatore, con cui diceva di essere stato a colloquio al termine di ogni esperimento riuscito. Antonino Zichichi, morto a 96 anni, lo ha ripetuto per tutta la vita con lo stesso accanimento applicato alla fisica delle particelle: “Né la scienza né la logica permettono di concludere che Dio non esiste. Nessun ateo può illudersi di essere più logico e più scientifico di colui che crede. Chi sceglie l’ateismo fa un atto di fede: nel nulla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

