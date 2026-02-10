Antonino Zichichi è morto a 96 anni a Losanna, proprio vicino al Darwin Day. Il fisico siciliano, noto per il suo spirito pungente e ironico, ha scelto di lasciare questa vita senza troppi clamori. La sua scomparsa ha colto di sorpresa molti; in tanti lo ricordano come un pensatore libero, lontano da ogni etichetta di dogmatico o inquisitore.

Da siciliano ironico, pungente, ma non certo un Torquemada della scienza come qualcuno lo voleva dipingere, Antonino Zichichi si è preso la libertà di morire, a 96 anni a Losanna, proprio a ridosso del Darwin Day, che si festeggia il 12 febbraio di ogni anno. Darwin, o meglio il darwinismo come successiva costruzione teorica o persino filosofica, qualcosa in grado “di spiegare tutto”, sono stati fonte di una sua lunga battaglia culturale. Non condivisa da tutti, anzi, ma che verrà ricordata oggi, sui giornali, come un qualcosa in grado di mettere in ombra la sua figura di grande scienziato, di grande organizzatore della ricerca scientifica e di uomo che credeva fortemente nell’amicizia tra scienza e fede. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Antonino Zichichi e “l’incatturabile immensità”

