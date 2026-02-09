È morto il fisico Antonino Zichichi

È scomparso ieri il fisico Antonino Zichichi, aveva 96 anni. Ricordato per aver contribuito alla creazione dei laboratori del Gran Sasso, è stato anche un grande divulgatore scientifico e combattente contro le superstizioni. La sua morte lascia un vuoto nel mondo della fisica e della cultura italiana.

Aveva 96 anni: contribuì a creare i laboratori del Gran Sasso, ma è ricordato anche per il suo impegno contro le superstizioni È morto a 96 anni il fisico Antonino Zichichi: si specializzò in fisica delle particelle e contribuì a fondare i laboratori del Gran Sasso. È ricordato anche per le sue battaglie pubbliche contro la credenza ad astrologia e altri tipi di superstizioni.

È scomparso a 96 anni Antonino Zichichi, il noto fisico e divulgatore scientifico.

