Antichi miti e caos moderno al Teatro Trastevere

Questa sera a Roma, al Teatro Trastevere, va in scena lo spettacolo “Il Caos – Antichi VIP allo sbaraglio”. Un mix di miti antichi e situazioni moderne che porta il pubblico in un mondo divertente e un po’ caotico. Gli attori si esibiscono in scene che mescolano figure storiche e personaggi di oggi, creando un ritmo vivace e coinvolgente. La rappresentazione dura circa un’ora e mezza e promette di intrattenere chi cerca una serata diversa.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Il Caos – Antichi VIP allo sbaraglio.. Dove e Quando: Teatro Trastevere, Roma. Data unica il 18 febbraio alle ore 21:00.. Perché: Una rilettura ironica e pungente dei grandi eroi dell'epica classica, proiettati nelle nevrosi della vita contemporanea.. Il panorama teatrale romano si arricchisce di un appuntamento imperdibile che promette di scuotere le fondamenta del mito classico per riportarlo a una dimensione sorprendentemente umana e attuale. Il prossimo 18 febbraio, il palco del Teatro Trastevere ospiterà la data unica di Il Caos – Antichi VIP allo sbaraglio, un'opera firmata e interpretata da Susanna Lauletta.

