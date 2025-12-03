Tremendamente Frida al Teatro Trastevere

Nell’anno che segna il 70esimo anniversario della scomparsa di Frida Kahlo, torna a Roma “Tremendamente Frida”. Lo spettacolo, scritto e diretto da Ilaria Rezzi e interpretato da Maria Grazia Adamo, andrà in scena il 10 dicembre al Teatro Trastevere. Lo spettacolo si configura come un'esperienza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

