Questo spettacolo teatrale, intitolato “RING – TITOLO DEI MEDI” di Alessandro Canale, sarà in scena al Teatro Trastevere dal 5 all’8 febbraio 2026. L’evento propone una riflessione sulla boxe esistenziale, offrendo al pubblico un momento di approfondimento e confronto. La produzione si inserisce nel panorama culturale romano, invitando gli spettatori a esplorare temi di attualità attraverso il teatro.

Cosa: “RING – TITOLO DEI MEDI”, spettacolo teatrale di Alessandro Canale.. Dove e Quando: Teatro Trastevere (Via Jacopa de’ Settesoli, 3), dal 05 all’ 08 Febbraio 2026.. Perché: Un’opera intensa dove il pugilato diventa metafora di una lotta interiore tra ambizioni e manipolazioni affettive.. La nobile arte del pugilato ha sempre esercitato un fascino magnetico sulla narrazione teatrale e cinematografica, offrendo una cornice perfetta per raccontare la fatica, il sacrificio e la solitudine dell’individuo. Tuttavia, quando le luci si abbassano e il sipario si alza su “RING – TITOLO DEI MEDI”, in scena al Teatro Trastevere all’inizio di febbraio 2026, lo spettatore si trova di fronte a qualcosa che trascende la semplice cronaca sportiva. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Ring: La Boxe Esistenziale al Teatro Trastevere

Approfondimenti su Teatro Trastevere

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

I saldi hanno un superpotere: trasformano qualsiasi domanda in una domanda esistenziale. Chi lavora in negozio capisce. Gli altri… oggi forse un po’ meno collab: @valearte_puglia Via Paolo Lembo 3/a, Bari - facebook.com facebook