La situazione di Jean-Philippe Mateta si complica ancora. Il francese, che sembrava a un passo dal vestire la maglia del Milan, non ha superato le visite mediche e rimane al Crystal Palace. Prima il suo nome era vicino alla Juventus, ora il suo futuro resta un’incognita. La stecca dei controlli medici ha spostato di nuovo le carte in tavola, lasciando i tifosi italiani in attesa di novità.

Vicino prima alla Juventus e successivamente al Milan, Jean-Philippe Mateta è stato ad un passo dalla Serie A con il francese che è rimasto al Crystal Palace dopo non aver superato le visite mediche con i rossoneri. Niente operazione per Mateta (Ansa Foto) – calciomercato.it I problemi ad un ginocchio hanno fermato la trattativa tra il Milan e la squadra inglese con il club meneghino che ha deciso di restare con l’attacco attualmente a disposizione di Massimiliano Allegri. In queste ore è arrivato l’annuncio di Glasner, allenatore del Crystal Palace che ha fatto chiarezza su quello che sarà il destino della punta transalpina: “ Mateta resterà fuori per alcune settimane, ma non verrà operato “. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Annuncio Mateta, arriva l’ennesimo ribaltone sul futuro della punta francese

Approfondimenti su Mateta Futuro

Sergio Conceicao, allenatore dell’Al Ittihad, ha commentato il futuro di N’Golo Kanté al Fenerbahçe, sottolineando che «qualunque giocatore…» potrebbe essere coinvolto.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Mateta Futuro

Argomenti discussi: Milan, per Mateta trattativa bloccata. E lui 'sbuffa' sui social. VIDEO; Milan, salta l'arrivo di Mateta: cosa è successo col Crystal Palace; Milan, le mani su Mateta: può arrivare anche subito. E in difesa sale Disasi. Le trattative; Milan, a rischio l'arrivo di Mateta: un medico rossonero a Londra, poi la decisione.

Milan saltato per un problema al ginocchio, ma Mateta non si opererà: l'annuncio di GlasnerIl caso Jean-Philippe Mateta continua a far discutere, ma dal ritiro del Crystal Palace arriva una presa di posizione netta. Oliver Glasner ha voluto. tuttomercatoweb.com

Ultim’ora Milan, arriva la risposta del Crystal Palace per l’affare Mateta!I rossoneri sono notoriamente interessati all'attaccante francese e stanno lavorando per portarlo in Italia nelle prossime ore. spaziomilan.it

Mateta alla Juventus: arriva l’annuncio UFFICIALE, sta succedendo in questi minuti Scopri tutto al primo commento - facebook.com facebook