Maignan Juventus, il rinnovo col Milan è bloccato e l’Inter si inserisce: Furlani ignora la richiesta da 5,5 milioni, Marotta pronto allo sgarbo estivo. Il calciomercato della Juventus rischia di subire un contraccolpo clamoroso su uno degli obiettivi più prestigiosi in vista della prossima estate. Se fino a ieri la minaccia principale per arrivare a Mike Maignan sembrava essere la ricca Premier League (con Chelsea e Bayern Monaco in prima fila), oggi lo scenario cambia radicalmente e assume i contorni di una sfida tutta italiana. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, l’ Inter sta pensando seriamente al portiere francese per la prossima stagione, inserendosi con prepotenza in una corsa che la Vecchia Signora sperava di condurre con maggiore tranquillità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Maignan Juventus, anche l’Inter entra in corsa per il portiere: Marotta fiuta l’ennesimo colpo a zero! Le ultimissime sul francese