Maignan Juventus anche l'Inter entra in corsa per il portiere | Marotta fiuta l'ennesimo colpo a zero! Le ultimissime sul francese

Maignan Juventus, il rinnovo col Milan è bloccato e l’Inter si inserisce: Furlani ignora la richiesta da 5,5 milioni, Marotta pronto allo sgarbo estivo. Il  calciomercato  della  Juventus  rischia di subire un contraccolpo clamoroso su uno degli obiettivi più prestigiosi in vista della prossima estate. Se fino a ieri la minaccia principale per arrivare a  Mike Maignan  sembrava essere la ricca  Premier League  (con  Chelsea  e  Bayern Monaco  in prima fila), oggi lo scenario cambia radicalmente e assume i contorni di una sfida tutta italiana. Secondo quanto riportato dal  Corriere della Sera, infatti, l’ Inter  sta pensando seriamente al portiere francese per la prossima stagione, inserendosi con prepotenza in una corsa che la  Vecchia Signora  sperava di condurre con maggiore tranquillità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

