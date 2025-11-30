In slalom c’é solo Mikaela Shiffrin! Altro podio per l’Albania a Copper solita Italia
Mikaela Shiffrin e poi il resto del mondo. Non c’è davvero discussione in questa prima parte di stagione nello slalom femminile ed anche a Copper Mountain va in scena il solito monologo da parte della campionessa americana. Vittoria numero 104 della carriera, 67 nella specialità, 160 volte sul podio. Ogni volta la nativa di Vail migliora i propri già straordinari numeri e, come accaduto a Levi e Gurgl, anche davanti ai suoi tifosi ha inflitto distacchi abissali a tutte le avversarie. Per la prima volta in stagione Shiffrin non riesce a fare il miglior tempo in una manche, ma poco importa visto che comunque ha fatto il secondo nella seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it
