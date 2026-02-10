Anna Ferzetti | Mia figlia di 13 anni è nata con Instagram Vietarlo sarebbe come togliere il ciuccio a un neonato Bisognerebbe studiare i social a scuola

Anna Ferzetti parla della figlia di 13 anni e dei social. L’attrice dice che i figli nascono con Instagram e che vietarlo sarebbe come togliere il ciuccio a un neonato. Per lei, invece, bisogna insegnare ai ragazzi come usare i social in modo corretto, magari anche a scuola. La Ferzetti sarà protagonista della commedia Domani interrogo, al cinema dal 19 febbraio.

Un tuffo dolce e amaro nel mondo della scuola della periferia romana, tra studenti allo sbando, studio, spaccio, primi amori e fallimenti. La professoressa o, meglio, «Pressoré», come la chiamano tutti, entra nel cuore di ciascuno, perché l'insegnamento per lei va oltre la cattedra e il registro di classe. «Il mio personaggio ha un amore profondo per le cose che fa, è una donna che ascolta i suoi ragazzi senza giudicarli. Cerca di indirizzarli e valorizzare i loro punti forti e le fragilità», spiega Anna Ferzetti, al cinema con La grazia di Paolo Sorrentino. «Oggi non facciamo più parlare i ragazzi, non li ascoltiamo.

Gabriele Ferzetti, noto attore italiano scomparso nel 2015, ha lasciato un'importante traccia nel cinema e in televisione.

