Chi era Gabriele Ferzetti il padre di Anna Ferzetti | Avevamo un rapporto complesso

Gabriele Ferzetti, noto attore italiano scomparso nel 2015, ha lasciato un'importante traccia nel cinema e in televisione. Padre di Anna Ferzetti, aveva un rapporto complesso con la figlia, segnato da esperienze personali e professionali. La sua carriera ha contribuito a definire un’epoca del cinema italiano, mentre il legame familiare ha rappresentato un aspetto privato e intimo della sua vita.

Il padre di Anna Ferzetti era Gabriele Ferzetti, celebre attore del panorama nostrano, attivo sul piccolo e grande schermo venuto a mancare nel 2015. Stasera l’attrice sarà tra gli ospiti di Splendida Cornice, in onda dalle 21:30 su Raitre dove presenterà La Grazia film di Paolo Sorrentino da oggi nelle sale. L’artista romana ha ereditato dal padre la passione per il cinema che l’ha portata dopo gli studi nel Regno Unito nei primi anni Duemila, quando ha debuttato in tv con Le Ragazze Di Miss Italia (2002), per poi approdare al cinema sei anni dopo con Un Giorno Perfetto, diretta da Ferzan Ozpetek. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Anna Ferzetti: «Mio padre? Ho sempre cercato la sua approvazione. Con Pierfrancesco Favino mi sento protetta, anche nostra figlia ha...; Anna Ferzetti: “Le mie figlie si lamentano per le mie assenze. A loro dico seguite le passioni”; Anna Ferzetti: «Mio padre? Ho sempre cercato la sua approvazione. Con Pierfrancesco Favino mi sento protetta, anche nostra figlia ha...; Anna Ferzetti: «Il giorno in cui Sorrentino mi ha scritto ho pianto. Ho passato la vita a cercare l'approvazione di mio padre, ora che non c'è sento che è fiero di me, ci sono stati tanti segnali.

