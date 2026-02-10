Andrea Pucci Sala | Quel linguaggio non rappresenta gli italiani a cena

Andrea Pucci lascia il Festival di Sanremo dopo le polemiche sul suo modo di fare comicità. La decisione arriva in un momento di tensione, con molti che hanno criticato il suo stile, ritenuto poco rappresentativo degli italiani. Ora, anche a Milano, la discussione si fa più accesa, tra chi difende il comico e chi invece chiede rispetto per il pubblico.

(LaPresse) Le polemiche nate attorno al comico Andrea Pucci, che ha deciso di lasciare il Festival di Sanremo dopo le critiche sul livello della sua comicità, arrivano anche a Milano. La città che due anni fa gli ha conferito l'Ambrogino d'oro, la massima onorificenza civica, entra nel dibattito attraverso le parole del sindaco Giuseppe Sala. Interpellato sull'argomento, Sala ha ridimensionato la centralità della vicenda, spiegando come non rientri tra le sue priorità. Il sindaco ha però commentato alcune prese di posizione provenienti dall'area di destra, secondo cui il linguaggio e lo stile di Pucci rappresenterebbero il modo di esprimersi degli italiani a tavola, una tesi sostenuta anche dal presidente del Senato Ignazio La Russa in un'intervista.

Ignazio La Russa ha deciso di sostenere Andrea Pucci, definendolo “divertente” e dicendo che parla come la gente a cena.

Andrea Pucci ha deciso di lasciare Sanremo dopo aver ricevuto insulti che giudica inaccettabili.

