Andrea Pucci fa un passo indietro e rinuncia a Sanremo per gli insulti inaccettabili il comunicato

Andrea Pucci ha deciso di lasciare Sanremo dopo aver ricevuto insulti che giudica inaccettabili. Il comico ha pubblicato un comunicato in cui spiega di aver preferito fare un passo indietro, definendo le parole offensive troppo pesanti. Pucci aggiunge anche che nel 2026 il termine “fascista” non dovrebbe più essere usato come insulto. La sua scelta arriva in un momento di forte tensione sui social e tra il pubblico.

