Andrea Pucci rinuncia a Sanremo Paolo Crepet critica il comico | Offese mi disgustano la satira è diversa

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare più a Sanremo, scatenando le critiche di Paolo Crepet. Lo psichiatra ha commentato il ritiro del comico, dicendo che ci sono limiti all’offesa e che alcune battute di Pucci lo hanno disgustato. La polemica continua, mentre il mondo dello spettacolo si divide sulla battuta in questione.

Sul caso Pucci a Sanremo interviene anche lo psichiatra torinese Paolo Crepet. Vicino alla data del suo spettacolo che mette in scena il libro "Il reato di pensare", lo psichiatra accompagna nella riflessione sulla censura, l'autocensura e la libertà individuale. Intervistato in merito, si è espresso anche sul caso del comico accusato di sessismo e di fare battute a sfondo omofobo. Per lo psichiatra, il limite sono "le offese personali". Paolo Crepet su Pucci: c'è un limite Lo psichiatra Paolo Crepet, autore del libro "Il reato di pensare", intervistato per il suo prossimo spettacolo a teatro, ha risposto anche ad alcune domande inerenti a fatti di attualità.

