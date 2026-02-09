Il caso ‘politico’ del comico Andrea Pucci rinuncia a Sanremo

Il comico Andrea Pucci ha deciso di rinunciare a partecipare a Sanremo, sorprendendo molti. La sua scelta ha scatenato discussioni in rete e tra gli addetti ai lavori. Pucci aveva inizialmente confermato la sua presenza, ma poi ha scritto di non sentirsi più a suo agio con questa partecipazione. La notizia ha fatto discutere, anche perché si inserisce in un momento di forte attenzione politica e culturale. Ora si attende di capire se questa decisione influenzerà altri artisti o se resterà un caso isolato.

La politica. Il caso del comico Andrea Pucci irrompe al centro della polemica dopo la sua rinuncia di partecipazione al Festival di Sanremo. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000.

