Andrea Pucci si ritira dal Festival di Sanremo. Il comico ha deciso di fare un passo indietro dopo le minacce sui social e le polemiche politiche. L’azienda Conad ha anche annunciato che non supporterà più il suo lavoro, lasciandolo senza una delle sue principali occasioni di visibilità. Pucci si trova ora a dover affrontare un momento difficile, tra minacce alla famiglia e discussioni pubbliche, mentre i fan si chiedono cosa succederà ora alla sua carriera.

Non ha pace, suo malgrado, il comico Andrea Pucci che è stato costretto a fare un passo indietro e rinunciare all’invito di Carlo Conti per co-conduzione del Festival di Sanremo a causa degli haters che sui social hanno anche minacciato, pesantemente, la sua famiglia, ma anche per una certa sinistra che non ha risparmiato dubbi e perplessità dopo la sua chiamata da parte del conduttore della kermesse canora. Adesso, il comico milanese dovrà anche rinunciare a un evento organizzato da Conad al quale era stato invitato. La Conad rescinde il contratto. Con una Storia sul proprio profilo Instagram nel pomeriggio di lunedì 9 febbraio, Pucci fa lo screenshot di una mail inviata da parte dell’area comunicazione di Conad, società cooperativa della grande distribuzione organizzata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ora Conad scarica Pucci, lui: "Non faccio più ridere?"

La Ruota della Fortuna torna in prima serata, confermando il suo successo quotidiano.

Un colpo di scena al Tg5 mette in crisi la calma del giornale.

PUCCI: MAMMA NON MI PIACE

