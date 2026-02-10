Andrea Pucci fuori da Sanremo l'ex direttore di Rai1 Mazza tuona | Primo caso di censura preventiva è gravissimo

Andrea Pucci non parteciperà quest’anno a Sanremo. La decisione ha suscitato molte polemiche, con l’ex direttore di Rai1 Mazza che accusa apertamente di censura preventiva. “È gravissimo”, ha detto, commentando gli attacchi di alcuni esponenti del PD della Commissione di Vigilanza. La vicenda diventa un caso più grande di una semplice assenza e rischia di aprire un dibattito sulla libertà di scelta in ambito televisivo.

L'ex direttore di Rai1 ha detto la sua sul caso di Andrea Pucci e sugli attacchi che gli esponenti del PD della Commissione di Vigilanza hanno mosso contro di lui.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

