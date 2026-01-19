Siena camion si sfrena | fuori controllo si schianta contro un palazzo Nessun ferito

A Siena, un camion con cestello ha causato un incidente senza feriti. Durante una sosta, l’unità ha subito un guasto che ne ha compromesso il controllo, facendo scivolare il veicolo lungo la salita e portandolo a schiantarsi contro un edificio. L’episodio ha suscitato preoccupazione, ma fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto. La vicenda evidenzia l’importanza della manutenzione e della sicurezza sui veicoli di lavoro.

Autobus si sfrena e si schianta contro un'auto

Paura a Ciampino, dove un autobus improvvisamente si è sfrenato, finendo con una collisione contro un’auto in sosta. L’incidente ha suscitato sconcerto tra i residenti e attirato l’attenzione delle autorità, che stanno indagando sulle cause di questo episodio inatteso. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’accaduto evidenzia ancora una volta l’importanza della sicurezza sui mezzi pubblici.

