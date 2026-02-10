Il Marciatore - La vera storia di Abdon Pamich il film stasera in tv | trama e cast

Una storia che va oltre il traguardo, perché parla di identità, resistenza e riscatto: in occasione del Giorno del Ricordo,Rai 1 propone in prima serata oggi, martedì 10 febbraio 2026, "Il Marciatore – La vera storia di Abdon Pamich", un film per la tv che ci parla di sport e di Storia con la S.🔗 Leggi su Today.it

Il Marciatore La vera storia di Abdon Pamich, film tv il 10 febbraio su Rai 1: trama e castIl Marciatore La vera storia di Abdon Pamich. Il film racconta la vera storia dell'ex marciatore, campione olimpico ed europeo. maridacaterini.it

Gregorio Cattaneo, 16 anni, studente del Berchet, protagonista in tv con «Il Marciatore»: «Voglio fare l’attore, Di Caprio il mio mito»Il film storico «Il Marciatore–La vera storia di Abdon Pamich» va in onda martedì sera su Rai1. Il giovane milanese interpreta Giovanni, il fratello del campione olimpico a Tokyo nel 1964 ... milano.corriere.it

Tanti i momenti di emozione. Le bandiere delle comunità degli esuli alla partenza, l'inno nazionale, la presenza di Abdon Pamich e di Nathalie Benvenuti, figlia di Nino, compianto ‘amico’ di ASI e della Corsa del Ricordo. Poi, come sempre, è protagonista lo s facebook

IL MARCIATORE – la vera storia di Abdon Pamich 10 febbraio ore 21:30 su @RaiUno Il Marciatore racconta la vita di Abdon Pamich: l’esodo da Fiume nel secondo dopoguerra, la formazione sportiva e il percorso che lo porterà a diventare uno dei più importa x.com