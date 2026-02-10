Il Marciatore - La vera storia di Abdon Pamich il film stasera in tv | trama e cast

10 feb 2026

Una storia che va oltre il traguardo, perché parla di identità, resistenza e riscatto: in occasione del Giorno del Ricordo,Rai 1 propone in prima serata oggi, martedì 10 febbraio 2026, "Il Marciatore – La vera storia di Abdon Pamich", un film per la tv che ci parla di sport e di Storia con la S.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

