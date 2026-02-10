Ancora una operazione per la 15enne Elsa

Elsa, la quindicenne di Biella, ha affrontato un altro intervento all’ospedale di Zurigo. La ragazza, rimasta gravemente ustionata nell’incendio di Crans Montana, si trova sotto i ferri di nuovo. I medici cercano di migliorare le sue condizioni dopo il primo intervento. La famiglia aspetta notizie, mentre i sanitari lavorano con cautela.

Elsa, la quindicenne di Biella rimasta gravemente ustionata nell’incendio di Crans Montana, è stata sottoposta a un nuovo delicato intervento chirurgico all’ospedale di Zurigo. Le sue condizioni rimangono critiche, ma stabili, mentre la comunità italiana continua a seguirne con apprensione il difficile percorso di guarigione, a quasi due mesi dalla tragedia che ha causato 41 vittime. La situazione di Elsa è costantemente monitorata dal team medico. Il nuovo intervento, durato circa otto ore, si è concentrato su alcune zone del corpo particolarmente colpite dalle ustioni, in particolare sulla schiena.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

