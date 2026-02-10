Ancora una operazione per la 15enne Elsa

Elsa, la quindicenne di Biella, ha affrontato un altro intervento all’ospedale di Zurigo. La ragazza, rimasta gravemente ustionata nell’incendio di Crans Montana, si trova sotto i ferri di nuovo. I medici cercano di migliorare le sue condizioni dopo il primo intervento. La famiglia aspetta notizie, mentre i sanitari lavorano con cautela.

Elsa, la quindicenne di Biella rimasta gravemente ustionata nell’incendio di Crans Montana, è stata sottoposta a un nuovo delicato intervento chirurgico all’ospedale di Zurigo. Le sue condizioni rimangono critiche, ma stabili, mentre la comunità italiana continua a seguirne con apprensione il difficile percorso di guarigione, a quasi due mesi dalla tragedia che ha causato 41 vittime. La situazione di Elsa è costantemente monitorata dal team medico. Il nuovo intervento, durato circa otto ore, si è concentrato su alcune zone del corpo particolarmente colpite dalle ustioni, in particolare sulla schiena.🔗 Leggi su Ameve.eu

Elsa Rubino, la ragazza di 15 anni rimasta gravemente ustionata durante l’incendio di Capodanno a Crans-Montana è ancora in ospedale.

Elsa Rubino, 15 anni di Biella, è stata sottoposta a un intervento chirurgico presso l’ospedale universitario di Zurigo, dopo essere rimasta coinvolta nel incendio di Crans-Montana.

Crans Montana, le falle nella sicurezza: le candele, il poliuretano e le vie di fuga

ULTIM'ORA Crans-Montana, la 15enne Elsa è cosciente facebook

#CransMontana Si è risvegliata dal coma Elsa Rubino. "Ci ha riconosciuto", ha detto il padre. Le condizioni della 15enne di Biella, rimasta ferita nell'incendio de Le Constellation dove sono morte 40 persone, restano critiche; è ricoverata a Zurigo. x.com