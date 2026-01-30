Maltempo ancora piogge e raffiche di vento | resta l' allerta gialla su Reggio Calabria e provincia tirrenica

Il maltempo continua a colpire Reggio Calabria e la provincia tirrenica. La Protezione civile ha emesso un nuovo allerta gialla, con piogge intense e raffiche di vento che non danno tregua. La zona resta sotto osservazione fino a questa sera, mentre si cercano di gestire i danni e le eventuali emergenze.

Il maltempo non accenna a fermarsi e continua a interessare Reggio Calabria e la fascia tirrenica. La Protezione civile regionale ha infatti diramato un nuovo bollettino di criticità idrogeologica-idraulica e temporali, valido fino alle ore 24 di oggi, 30 gennaio.Il bollettino della ProcivSecondo.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

