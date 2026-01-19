Orsa Amarena | processo per l’uccisione da rifare rischio prescrizione Associazioni | La richiesta di giustizia non si ferma

L'udienza del 19 gennaio 2026 nel processo contro Andrea Leombruni per l'uccisione di Orsa Amarena è stata rinviata a causa di un problema procedurale, sollevando il rischio di prescrizione. Le associazioni coinvolte sottolineano che la richiesta di giustizia rimane prioritaria e non si ferma di fronte a questi ostacoli. Il procedimento dovrà essere nuovamente fissato, mentre si attende una soluzione che permetta di proseguire con il processo nel rispetto delle tempistiche.

L’AQUILA – Dovrà ricominciare da capo il processo per l’uccisione dell’Orsa Amarena, esemplare simbolo del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise barbaramente ucciso nell’estate del 2023. L’udienza fissata per oggi, 19 gennaio 2026, nel procedimento a carico di Andrea Leombruni presso i Tribunale di Avezzano (L’Aquila) non si è infatti potuta celebrare, essendo stata subito bloccata per un intoppo di natura burocratico-procedurale, che ha impedito di entrare nel merito del processo. A causa di un vizio riscontrato, il giudice ha disposto che il procedimento riparta integralmente da capo, annullando di fatto quanto già svolto nelle precedenti fasi e costringendo le parti civili, già costituite, a presentare di nuovo l’istanza di ammissione. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Stop al processo per l’uccisione dell’orsa Amarena, udienza rinviata per nullità: le associazioni chiedono giustizia

Inizia il processo per l’uccisione dell’orsa Amarena: la Lega Antivivisezione ammessa come parte civile

Il 31 agosto 2023, l’orsa Amarena, simbolo del Parco nazionale d’Abruzzo, è stata uccisa con un colpo di fucile. Di fronte a questo grave episodio, la Lega Antivivisezione ha ufficialmente ammesso la propria costituzione di parte civile nel procedimento giudiziario avviato per fare luce sulla vicenda. La notizia segna un passaggio importante nel percorso di giustizia e tutela degli animali selvatici.

