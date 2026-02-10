Ancona | Cin-ci-là al Bonci l’operetta del ’25 rivive con Abbati | nuova luce su un classico e riscoperta musicale

Corrado Abbati porta sul palco del teatro Bonci di Ancona “Cin-ci-là”, l’operetta del 1925 che ancora affascina il pubblico. L’attore la interpreta con passione, cercando di far rivivere un classico ormai vecchio di più di cento anni. La rappresentazione è un ritorno alla musica di un tempo e una riscoperta di un genere che sta scomparendo.

Ancona, 10 febbraio 2026 – Corrado Abbati, figura da sempre legata al genere, porta al teatro Bonci di Ancona l’operetta “Cin-ci-là” di Lombardo e Ranzato, un titolo che ha superato il secolo di vita e che rappresenta, per il suo interprete, una vera e propria missione artistica e personale. L’operetta, che debutterà domenica al Bonci (fuori abbonamento), è un viaggio nel mondo leggero e divertente di un genere spesso sottovalutato in Italia, ma celebrato in altri paesi europei come Germania, Austria e Ungheria. Abbati ha dedicato la sua tesi di laurea all’operetta e continua a portarla avanti con la sua compagnia, girando l’Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

La stagione di prosa al Mentore di Santa Sofia prosegue con l'appuntamento di sabato alle 21.

