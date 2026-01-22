La Compagnia Abbati al Mentore con la famosa operetta ‘Cin Ci Là’
La stagione di prosa al Mentore di Santa Sofia prosegue con l’appuntamento di sabato alle 21. La Compagnia Corrado Abbati presenta ‘Cin Ci Là’, un’operetta nota per la sua tradizione e il suo fascino. Un’occasione per apprezzare un’opera che rappresenta un classico dello spettacolo leggero italiano, proposta in una performance che ne valorizza la tradizione e la qualità artistica.
Prosegue la stagione di prosa al Mentore di Santa Sofia. Sabato, alle 21, va in scena 'Cin Ci Là' della Compagnia Corrado Abbati. Un'operetta molto famosa e di successo di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato. Si tratta della produzione del centenario (1925-2025) che con il suo nome curioso, la musica vivace e il fascino orientale, è l'operetta più amata in Italia che festeggia i 100 anni in una edizione rinnovata e moderna. Siamo a Macao, dove ha inizio il tradizionale Ciun -Ki - Sin, periodo in cui ogni attività e divertimento devono fermarsi finché il matrimonio di un membro della casa regnante no n sarà consumato.
Sabato 24 gennaio va in scena presso il Teatro Mentore lo spettacolo 'Cin Ci Là' , allestito dalla Compagnia teatrale 'Corrado Abbati' per celebrare i 100 anni dalla sua prima rappresentazione al pubblico L'operetta racconta la storia dell'attrice parigina facebook
#duse2526 Tra le operette più amate della tradizione teatrale, ‘Cin Ci Là’ torna in scena a cent’anni dalla sua prima rappresentazione Sul palco queesta sera alle ore 21 la Compagnia Corrado Abbati __________ teatroduse.it/spettacoli/cin… x.com
