Anche uova lanciate nelle case è allarme vandali e degrado alla Cava | Chiediamo controlli alle autorità

I residenti di Cava – Villanova sono sul piede di guerra. Negli ultimi tempi, sono stati segnalati diversi episodi di vandalismo, tra cui lanci di uova nelle case e atti di degrado. Il Comitato di quartiere chiede alle autorità di intervenire con più controlli per fermare questa escalation. La situazione preoccupa chi vive in zona e cerca risposte chiare.

Cresce la preoccupazione tra i residenti del quartiere Cava – Villanova per una serie di episodi di vandalismo e degrado che, secondo quanto denunciato dal Comitato di quartiere, si stanno ripetendo con frequenza sempre maggiore. A rendere pubblica la situazione è stata Silvia Naldi. Vandali scatenati: uova contro case e auto Nella notte tra giovedì e ieri, Santarcangelo è stata teatro di atti di vandalismo. Case nell'ex cava. Via alle opere di urbanizzazione Da oggi partono i lavori di urbanizzazione nell'area dell'ex Sapaba, l'ex cava di ghiaia in via Ronzani.

