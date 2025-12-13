Vandali scatenati | uova contro case e auto

Nella notte tra giovedì e ieri, Santarcangelo è stata teatro di atti di vandalismo. Ignoti hanno scagliato uova contro case e auto parcheggiate in diverse zone della città, causando disagi e danni. La comunità si trova ora a dover affrontare le conseguenze di questi gesti vandalici.

Vandali scatenati nella notte tra giovedì e ieri a Santarcangelo. Ignoti hanno lanciato uova contro case e auto parcheggiate in strada, in varie zone della città. L’area residenziale tra la stazione e la via Emilia è stata tra le più colpite. Le vie in cui sono state lanciate le uova. I vandali hanno lanciato le uova in via Montevecchi e in altre strade dalle parti del Museo etnografico, ma anche in via Daniele Felici, in Ciceruacchio e dintorni. Nella maggior parte dei casi hanno bersagliato con le uova le auto in sosta sulle strade. Ma alcuni lanci sono finiti anche contro le abitazioni, imbrattando così muri e finestre. Ilrestodelcarlino.it

