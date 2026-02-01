Da oggi partono i lavori di urbanizzazione nell’area dell’ex Sapaba, l’ex cava di ghiaia in via Ronzani. Dopo anni di attesa, si avviano le prime opere che porteranno alla costruzione di 250 alloggi in una zona a ridosso del fiume Reno, tra i capannoni dell’ex Hatù e la zona golenale. La lottizzazione comincia a prendere forma, segnando un passo importante per il futuro sviluppo dell’area.

Comincia a muovere i primi passi la lottizzazione dell’area dell’ex Sapaba, quella della cava di ghiaia scavata per decenni in via Ronzani, subito dopo i capannoni dell’ex Hatù, dove sono previsti 250 alloggi in una zona golenale della sinistra Reno. Con la delibera numero 1 del 13 gennaio scorso, votata all’unanimità dal sindaco e da sei dei suoi sette assessori, assente Concetta Bevacqua, la giunta comunale ha dato il via alla realizzazione delle opere di urbanizzazione in quel comparto. Ossia: strade e reti tecnologiche, fogne, acquedotti, luce, gas e così via. Ma prima di attivare le ruspe si deve attendere il parere dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, competente in merito alla sicurezza idraulica delle opere di urbanizzazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Case nell’ex cava. Via alle opere di urbanizzazione

Approfondimenti su Ex Sapaba Ex Hatù

