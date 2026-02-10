Il Ministero del Lavoro ha appena pubblicato gli elenchi dei beneficiari delle risorse del Pnrr destinate alle politiche attive del lavoro. La data ufficiale è il 6 febbraio 2026, e si tratta di un passo importante che finalmente chiarisce chi riceve i fondi per la formazione e l’occupazione, anche se il problema delle risorse scippate al Sud resta.

La buona notizia è che, finalmente, il 6 febbraio 2026 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso i propri canali istituzionali, ha pubblicato gli elenchi dei beneficiari delle risorse del Pnrr destinate alle politiche attive del lavoro e della formazione, nell’ambito del Programma nazionale per la Garanzia Occupabilità dei lavoratori (Gol). La cattiva notizia è che, ancora una volta, il Mezzogiorno ne esce penalizzato. Stiamo parlando di una maxi dotazione di circa 2,3 miliardi, che rappresenta il perno delle iniziative volte a contrastare la disoccupazione in Italia, dunque ci saremmo aspettati un impegno sostanziale per le aree marginali del Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Anche nelle politiche attive del lavoro si scippano soldi al Meridione. E si violano le regole di Pnrr e Ue

L'assessore regionale al Lavoro, Tiziano Consoli, ha visitato questa mattina i Centri per l'Impiego di Ancona.

Il sindaco di Via Gallucci sottolinea la disponibilità al dialogo con residenti e gestori, ribadendo che, in caso di violazioni delle norme, saranno adottate ordinanze per garantire il rispetto delle regole e la civile convivenza.

