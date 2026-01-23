Via Gallucci il sindaco | Disponibili al confronto ma se si violano le regole torneremo alle ordinanze

Il sindaco di Via Gallucci sottolinea la disponibilità al dialogo con residenti e gestori, ribadendo che, in caso di violazioni delle norme, saranno adottate ordinanze per garantire il rispetto delle regole e la civile convivenza. La volontà è quella di trovare soluzioni condivise, mantenendo un approccio equilibrato e basato sul confronto, ma senza rinunciare all’azione decisa in caso di necessità.

Siamo per il dialogo e il confronto. Ma se costretti ricorreremo alle ordinanze per far rispettare le regole di civile convincenza tra residenti e gestori dei locali. Era un sindaco piuttosto irritato quello che ieri mattina ha letto sui giornali la polemica del neonato comitato di via Gallucci sul restringimento dell’area pedonale. Sarebbe dovuto partire a marzo, protesta in sostanza il comitato attraverso i legali che lo rappresentano, e invece è stato anticipato. Per Massimo Mezzetti la verità è un’altra. "Poco più di una settimana fa nella sala del Consiglio comunale si è tenuta una riunione che io ho personalmente voluto tra tutti i protagonisti, convocata pochi giorni dopo la scadenza delle ordinanze per il centro storico su emissioni sonore, utilizzo del vetro e chiusura alle 20 dei negozi di vicinato, per valutarne gli effetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

