Dopo gli scontri di Milano, gli anarchici tornano a minacciare. Questa volta promettono sabotaggi e incendi alle Olimpiadi e a chi le organizza. La tensione resta alta, e le forze dell’ordine sono in allerta.

«Fuoco alle Olimpiadi e a chi le produce». A distanza di tre giorni dagli scontri di Milano, gli anarchici rilanciano la lotta contro le Olimpiadi e contro il governo. In un lungo post dal titolo «Chi sabota è nemico dell'Italia», pubblicato ieri su un sito d'area, partono dal sabotaggio delle linee ferroviarie, avvenuto proprio la mattina di sabato. Raccontano l'episodio e lo mettono in relazione a quanto accaduto in Francia nel 2024 in occasione delle Olimpiadi di Parigi, quando il giorno dell'inaugurazione dei Giochi furono sabotate le linee della Tgv. Stesse modalità e identiche motivazioni: la «militarizzazione completa della città» in occasione dell'evento (Parigi nel 2024 e Milano per l'inaugurazione delle Olimpiadi invernali 2026), e la promulgazione di pacchetti sicurezza a ridosso degli eventi in entrambi i casi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Anarchici, nuove minacce: "Sabotaggi e fuoco alle Olimpiadi"

Gli anarchici rivendicano il sabotaggio dei treni a Bologna e Pesaro.

#Milano-Cortina 2026 || Gli anarchici rivendicano i sabotaggi delle ultime settimane, tra cui le linee ferroviarie bloccate il giorno dell’inaugurazione delle Olimpiadi di Milano e Cortina del 2026.

Sabotaggi ai treni, rivendicazione anarchica. Le Olimpiadi non potevano partire meglioLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Sabotaggi ai treni, rivendicazione anarchica. Le Olimpiadi non potevano partire meglio pubblicato il 10 Febbraio 2026 a firma di Vin. Bis. e G. P ... ilfattoquotidiano.it

Nuovo assalto anarchico, scritta choc contro il premier: Resistenza armata e Meloni appesaInsulti e minacce al premier Giorgia Meloni, frasi contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e scritte inneggianti alla resistenza armata. Questo è quanto ignoti evidentemente vicini al ... ilgiornale.it

Antonio #Tajani: "Torna la violenza degli anarchici di #Askatasuna contro le forze dell’ordine.A #Torino devastano il centro della città come hanno sempre fatto.Ecco perché servono le nuove norme sulla sicurezza che il governo sta preparando.Sono solidale x.com

Tre i danneggiamenti sulle linee ferroviarie, sospetti su anarchici. 'Possibili azioni legate a Milano Cortina come accadde in Francia' #ANSA facebook