La firma degli anarchici sui sabotaggi | Fuoco alle Olimpiadi no ai decreti Sicurezza

Gli anarchici rivendicano i sabotaggi delle ultime settimane, tra cui le linee ferroviarie bloccate il giorno dell’inaugurazione delle Olimpiadi di Milano e Cortina del 2026. Sul blog Sottobosko, scritto da attivisti antagonisti, si legge chiaramente: “Fuoco alle Olimpiadi, no ai decreti Sicurezza”. Gli autori si dicono soddisfatti delle azioni, che hanno causato disagi e blocchi, e criticano i grandi eventi sportivi e le scelte governative legate a questa manifestazione.

"Fuoco alle olimpiadi e a chi le produce". E' quanto si legge nel blog anarchico-antagonista Sottobosko, in cui in un lungo post si inneggia ai sabotaggi dei giorni scorsi: "Queste Olimpiadi non potevano iniziare in maniera migliore - si legge - La mattina del 7 febbraio, giorno della cerimonia inaugurale dei Giochi della Vergogna di Milano-Cortina 2026, ben tre sono state le linee ferroviarie sabotate e bloccate fino al pomeriggio". Quindi, gli antagonisti esortano: è "necessario armarsi degli strumenti della clandestinità, della decentralizzazione del conflitto e la moltiplicazione dei suoi fronti, dell'autodifesa e del sabotaggio per sopravvivere ai tempi cui andiamo incontro.

