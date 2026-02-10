La Liguria si prepara a crescere nel 2026, con un aumento del Pil dell’1%. Secondo le previsioni, il settore della blue economy, la logistica, il portualità, l’innovazione e l’export spingono avanti l’economia regionale. I numeri sono positivi e indicano che le attività legate al mare e alle merci continueranno a essere il motore principale dello sviluppo locale.

Genova, 9 febbraio 2026 - Blue economy, logistica, portualità, innovazione ed export trainano la crescita della Liguria. È quanto emerge dall’ analisi effettuata da Teha (The European House Ambrosetti) nell’ambito dell’evento inaugurale della 10° edizione del Think Tank 'Liguria 2030' esposta oggi, a Villa del Principe a Genova, nell’ambito degli incontri di Teha Club. Per il 2026 si prevede una crescita dell’1% del Pil della Liguria, un dato superiore rispetto alla media nazionale prevista (0,8%). Per quanto riguarda il tasso di occupazione, secondo le stime Teha nel 2025 salirà di 2 punti percentuali rispetto al 2024, passando dal 67,1% al 69,1%, mentre la percentuale di Neet (giovani tra i 15 e i 29 che non studiano e non lavorano) dal 2020 al 2024 si è quasi dimezzata e si attesta nel 2024 al 12,4%, un valore inferiore rispetto alla media nazionale, che è del 15,2%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Analisi di Teha: per il 2026 prevista in Liguria una crescita del Pil dell'1%

