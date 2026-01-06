Pil 2026 a Bergamo prevista una crescita dello 0,8%

Secondo le stime del Pil 2026, Bergamo prevede una crescita dello 0,8%. Lo studio della Cgia evidenzia come l’Emilia Romagna abbia superato il Veneto nella classifica nazionale, mentre la provincia di Bergamo si distingue rispetto a Brescia e Milano, confermando un trend di crescita consolidato. Questi dati offrono un quadro aggiornato delle dinamiche economiche del territorio e delle sue prospettive future.

LO STUDIO. Cgia L'Emilia Romagna strappa al Veneto la guida del Paese, mentre la nostra provincia fa meglio di Brescia e Milano.

Pil 2026, Varese in testa in Italia: prevista la crescita più alta tra le province - Secondo la Cgia di Mestre il varesotto guiderà l’aumento del Prodotto interno lordo. laprovinciadivarese.it

Pil, nel 2026 oltre 2.300 miliardi. L’Emilia-Romagna supera il Veneto: la classifica Cgia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pil, nel 2026 oltre 2. tg24.sky.it

