Biblioteca Poletti | chiusure temporanee a dicembre per lavori di ampliamento
La biblioteca Poletti, luogo di studio dedicato all’arte, all’architettura e alla storia urbana, all’interno del Palazzo dei Musei di largo Sant’Agostino, chiude i battenti in due brevi periodi del mese di dicembre: da lunedì 1 a mercoledì 3 e da lunedì 15 a mercoledì 17. Si tratta di pause. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
