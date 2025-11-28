Biblioteca Poletti | chiusure temporanee a dicembre per lavori di ampliamento

La biblioteca Poletti, luogo di studio dedicato all’arte, all’architettura e alla storia urbana, all’interno del Palazzo dei Musei di largo Sant’Agostino, chiude i battenti in due brevi periodi del mese di dicembre: da lunedì 1 a mercoledì 3 e da lunedì 15 a mercoledì 17. Si tratta di pause. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

