Amos Mosaner dice che il bronzo vinto con Stefania Constantini nel doppio misto di curling ai Giochi di Milano Cortina 2026 vale quasi come l’oro di quattro anni fa. Mosaner spiega che tutto è stato deciso in un meeting importante, e ora il risultato ha un significato speciale per loro.

Il bronzo conquistato da Stefania Constantini e Amos Mosaner nel doppio misto di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 porta con sé un valore che va oltre il semplice risultato sportivo. Dopo la sconfitta di misura in semifinale contro gli Stati Uniti, la coppia azzurra ha saputo reagire nella finale per il bronzo di oggi, superando la Gran Bretagna di Jennifer Dodds e Bruce Mouat con il punteggio di 5-3 e salendo così sul podio olimpico. Una medaglia arrivata al termine di un percorso non privo di ostacoli, come ha raccontato lo stesso Mosaner, sottolineando il lavoro fatto per trasformare la delusione della semifinale in energia positiva: “ Fa parte dello sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

Amos Mosaner: "Questo bronzo vale quasi come l'oro di 4 anni fa. Decisivo un meeting"

