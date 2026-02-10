Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno conquistato il bronzo nel doppio misto di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Mosaner dice che questo risultato vale molto per il loro percorso e che anche i sogni più piccoli possono trasformarsi in grandi traguardi. La soddisfazione è palpabile tra gli atleti italiani, che ora puntano a migliorarsi ancora di più.

Il bronzo conquistato da Stefania Constantini e Amos Mosaner nel doppio misto di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 porta con sé un valore che va oltre il semplice risultato sportivo. Dopo la sconfitta di misura in semifinale contro gli Stati Uniti, la coppia azzurra ha saputo reagire nella finale per il bronzo di oggi, superando la Gran Bretagna di Jennifer Dodds e Bruce Mouat con il punteggio di 5-3 e salendo così sul podio olimpico. Una medaglia arrivata al termine di un percorso non privo di ostacoli, come ha raccontato lo stesso Mosaner, sottolineando il lavoro fatto per trasformare la delusione della semifinale in energia positiva: “ Fa parte dello sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Amos Mosaner: “Questo bronzo vale molto per il nostro percorso. Piccoli sogni si possono tramutare in grandi”

Approfondimenti su Milano Cortina2026

Oggi l’Italia si gioca il bronzo nel curling doppio misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Questa mattina si è aperta ufficialmente la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina2026

Argomenti discussi: Mosaner: Questa medaglia di bronzo vale di più dell'oro di Pechino; Constantini-Mosaner tra sport e vita privata: chi sono i due azzurri del curling; Curling, bronzo per l’Italia: Stefania Constantini e il trentino Amos Mosaner strepitosi; Curling, sfuma la finale per Mosaner e Constantini. Ora la Gran Bretagna per il bronzo.

Amos Mosaner: Questo bronzo vale molto per il nostro percorso. Piccoli sogni si possono tramutare in grandiIl bronzo conquistato da Stefania Constantini e Amos Mosaner nel doppio misto di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 porta con sé ... oasport.it

Constantini e Mosaner di bronzo nel curling doppio misto!Stefania Constantini e Amos Mosaner conquistano la medaglia di bronzo a Milano Cortina 2026, battuta la Gran Bretagna. generationsport.it

Italia sul podio nel curling a #MilanoCortina2026 Amos Mosaner e Stefania Constantini superano il Regno Unito 5-3 e conquistano una preziosa medaglia di bronzo nel doppio misto - facebook.com facebook

Amos Mosaner e Stefania Constantini battono 5-3 la Gran Bretagna nella finale per il terzo posto nel curling misto Guarda i Giochi Olimpici invernali di #MilanoCortina2026 su #DAZN tramite i canali #Eurosport x.com