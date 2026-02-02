Casal de' Pazzi l' ex cineteatro non diventerà un fast food | il Tar del Lazio dà ragione al Comune di Roma

Il Tar del Lazio ha confermato che l’ex cineteatro di Casal de’ Pazzi non diventerà un fast food. La società Ampliared aveva fatto ricorso contro il Comune di Roma, che si era opposto nel 2023 alla trasformazione dello stabile in un ristorante Mc Donald. Ora, il tribunale ha deciso a favore del Comune, bloccando di fatto l’idea di aprire un locale di quel tipo in quella zona.

Il cineteatro dell'ex istituto Marchesa Gerini, a Ponte Mammolo, non diventerà un fast food. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della società Ampliared contro Roma Capitale che si era opposta, nel 2023, al progetto di realizzazione di un nuovo ristorante Mc Donald al posto dello spazio culturale. Aperto nel 1957, il cineteatro divenne realtà grazie all'impegno del marchese Alessandro Gerini. Quest'ultimo aveva infatti donato ai salesiani un terreno, lungo la via Tiburtina, dove realizzare scuola, impianti sportivi e un orfanotrofio. Il teatro da 1.500 posti era stato effettivamente inaugurato insieme alle infrastrutture sportive pensate per i giovani.

