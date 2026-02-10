Amici Elena lascia Anna Pettinelli e va da Zerbi | Valentina ad un bivio

Questa mattina, Elena D’Elia ha deciso di lasciare Anna Pettinelli e passare sotto la guida di Rudy Zerbi. La scelta potrebbe cambiare tutto il percorso di Valentina Pesaresi, che si trova ora a un bivio importante. La scuola di Amici si muove ancora, e gli effetti si vedranno nelle prossime settimane.

Svolta importante nel percorso di Valentina Pesaresi ed Elena D’Elia nella scuola di Amici. Le due cantanti sono state richiamate dai loro rispettivi professori, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, e ora la corsa al Serale potrebbe cambiare. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo e quali scenari si aprono adesso nella scuola di Maria De Filippi. Giulia Stabie verso l’addio ad Amici 25 Elena D’Elia Il confronto con Zerbi e l’offerta “a porte aperte”. Prima di comunicare qualsiasi decisione, Elena D’Elia ha avuto modo di confrontarsi con Rudy Zerbi. Il professore le ha parlato con chiarezza, ricordandole che non poteva promettere nulla sul serale, ma che avrebbe voluto darle una possibilità concreta nella sua squadra. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Questa volta la scuola di Amici 25 ha fatto parlare di sé più del solito.

Durante la diretta di Amici 25, Rudy Zerbi ha criticato duramente Anna Pettinelli, scatenando una reazione immediata.

