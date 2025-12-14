Io cappellano del carcere dove si è suicidato un educatore dico | non si va avanti così Senza rieducazione si preparano solo nuovi delinquenti

Un cappellano carcerario denuncia l'assenza di politiche efficaci di rieducazione, sottolineando come la mancanza di interventi adeguati contribuisca a creare nuovi delinquenti. Dal 2010, osserva, nonostante il cambio di governi, la questione penitenziaria rimane senza una vera volontà trasversale di migliorare le condizioni e le strategie di reinserimento.

“Non si può andare avanti a dare la tachipirina ha chi ha il tumore. Entro in carcere dal 2010. Da allora sono passati governi di ogni colore politico ma non so quanto, ci sia in Parlamento, la volontà trasversale di agire su quanto avviene dietro le sbarre. Questa non è un’emergenza ma un problema strutturale: le celle scoppiano, i funzionari sono oppressi dalla burocrazia, non siamo attrezzati ad affrontare le persone detenute a causa delle dipendenze da nuove sostanze, spesso manca un accompagnamento per il post detenzione”. A parlare nelle ore in cui il Vaticano celebra il Giubileo dei detenuti, è don Roberto Musa, il cappellano della casa circondariale di Cremona, finita sotto i riflettori nelle ultime settimane per il suicidio di un educatore giuridico-pedagogico che si è impiccato nel bagno della struttura (il quarto nel 2025 che si aggiunge ai 71 detenuti che si son tolti la vita quest’anno). Ilfattoquotidiano.it

