America's Cup Napoli i residenti di Bagnoli si sentono in ostaggio | Stop ai lavori non si respira

I residenti di Bagnoli scendono in strada per protestare contro i lavori dell'America's Cup. Le polveri sottili sono alle stelle, le strade sono piene di voragini e la paura cresce tra chi vive lì. I cittadini chiedono di fermare i cantieri, ma i team internazionali sembrano puntare anche al Rione Terra, aumentando le tensioni. La situazione esplode in una città in crisi.

Polveri sottili oltre i limiti, strade distrutte dai camion e cittadini in rivolta. E adesso i team dell'America's Cup vogliono il Rione Terra. Napoli, si apre voragine a Bagnoli: stop ai tir diretti al cantiere dell'America's Cup Questa mattina una voragine si è aperta in via Bagnoli, nel cuore di Napoli. America's Cup Bagnoli, il Prefetto: "I camion di notte disturbano, bisogna valutare altre modalità" Il Prefetto di Napoli ha sollevato il problema dei camion che lavorano di notte a Bagnoli durante i preparativi per l'America's Cup. America's Cup, il Comune di Napoli assicura: Per Bagnoli è un punto di partenza, non di arrivo Incontro in prefettura dedicato a Bagnoli, ai lavori della bonifica e alla Coppa America. Aperto anche ai comitati cittadini, alcuni di questi hanno però disertato l'invito. Cinquemila a Bagnoli contro l'America's Cup, scritta contro Manfredi Non c'erano solo i comitati e gli attivisti di lunga data. Oggi le strade di Bagnoli, quartiere occidentale di Napoli, sono state invase da migliaia di persone, cinquemila secondo gli organizzatori.

