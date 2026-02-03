America's Cup Bagnoli il Prefetto | I camion di notte disturbano bisogna valutare altre modalità

Il Prefetto di Napoli ha sollevato il problema dei camion che lavorano di notte a Bagnoli durante i preparativi per l'America’s Cup. Ha detto che questi mezzi disturbano i residenti e bisogna trovare alternative. Lunedì prossimo si terrà un incontro con le associazioni, il commissariato e i rappresentanti del territorio per discutere possibili soluzioni. La questione resta aperta e le autorità vogliono ascoltare anche i cittadini.

