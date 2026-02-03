America's Cup Bagnoli il Prefetto | I camion di notte disturbano bisogna valutare altre modalità

3 feb 2026

Il Prefetto di Napoli ha sollevato il problema dei camion che lavorano di notte a Bagnoli durante i preparativi per l'America’s Cup. Ha detto che questi mezzi disturbano i residenti e bisogna trovare alternative. Lunedì prossimo si terrà un incontro con le associazioni, il commissariato e i rappresentanti del territorio per discutere possibili soluzioni. La questione resta aperta e le autorità vogliono ascoltare anche i cittadini.

Il Prefetto sui lavori per l'America's Cup a Bagnoli: "Serve un confronto con i cittadini". Il 18 febbraio consiglio alla X Municipalità con associazioni e commissariato.

Bagnoli, i comitati bloccano i camion dei lavori per l'America's Cup: presidi in strada con gli striscioni

A Bagnoli, i comitati locali hanno organizzato una protesta, bloccando i camion coinvolti nei lavori per l'America's Cup.

America's Cup, team a Napoli a maggio 2026: corsa sui lavori a Bagnoli, bisogna anticipare di 2 mesi

A Napoli, i team dell'America's Cup arriveranno a fine maggio 2026, con pre-regate previste per luglio.

