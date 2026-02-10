Amelia Rosselli una poetessa dalla luce caravaggesca | Roma la celebra a trent’anni dalla morte

Roma celebra i trent’anni dalla morte di Amelia Rosselli con una mostra e numerosi eventi dedicati alla poetessa. La città ricorda una figura che ha lasciato un segno profondo nel Novecento letterario italiano, sottolineando il suo stile unico e la sua vita tormentata.

Nel Novecento poetico italiano si stagliano figure che sembrano nascere già circondate da una tragica luce caravaggesca, come se la loro vita fosse stata sceneggiata da dèi annoiati per delineare una rocambolesca predestinazione. Amelia Rosselli occupa, nella letteratura italiana, un luogo marginale e insieme cruciale, come accade alle voci poetiche che non si lasciano ridurre a una scuola, a un'etichetta, a una categoria. La sua opera rappresenta un unicum difficilmente assimilabile, non solo per la irriducibile originalità stilistica, ma soprattutto per la densità mercuriale di esperienze storiche e personali che la attraversano.

