Il ricordo del vescovo Carboni. Un libro a trent’anni dalla morte.

Il seminario diocesano Redemptoris Mater di Macerata ha ospitato un importante convegno dedicato al ricordo di monsignor Tarcisio Carboni, vescovo di Macerata dal 1976 al 1995. In occasione dei trent’anni dalla sua scomparsa, si è svolta una giornata di riflessione e memoria, celebrando la vita e l’eredità di una figura significativa per la comunità e la diocesi.

Il seminario diocesano Redemptoris Mater di Macerata ha ospitato il convegno annuale organizzato dalla Fondazione internazionale padre Matteo Ricci, che ha dedicato il pomeriggio e la serata di domenica alla figura di monsignor Tarcisio Carboni – vescovo di Macerata negli anni 1976-1995, originario di Ortezzano dove nacque nel 1923 – in ricordo dei 30 anni dalla sua scomparsa avvenuta nel 1995, a 72 anni, a causa di un incidente stradale. L’incontro è cominciato con il saluto alle autorità religiose e politiche da parte del presidente della Fondazione Dario Grandoni, che ha sottolineato come monsignor Carboni abbia voluto fortemente l’attuale seminario e come abbia rilanciato la figura di padre Matteo Ricci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

