Pragmata ha raggiunto quasi 100 FPS su Apple M4 Max, anche senza un porting nativo. La demo ha evidenziato le potenzialità di Apple Silicon nel settore gaming, dimostrando che le prestazioni di M4 Max sono notevoli anche in ambiti più impegnativi. Questo risultato sottolinea come la piattaforma Apple possa offrire esperienze di gioco di qualità, anche senza ottimizzazioni specifiche.

La demo di Pragmata ha mostrato risultati sorprendenti anche su Apple Silicon, mettendo in luce le capacità dell’ M4 Max in ambito gaming. Pur in assenza di un porting nativo per macOS, il nuovo action-adventure fantascientifico di Capcom è riuscito a raggiungere prestazioni di altissimo livello. I test indicano un framerate vicino ai 100 FPS in condizioni tutt’altro che ideali, aprendo nuove riflessioni sul potenziale dei chip Apple nel gioco su PC. Il dato è particolarmente rilevante considerando che si tratta di una versione non ottimizzata. Wccftech segnala che la prova è stata condotta da un utente Reddit, noto come Equivalent-Pair6064, che ha eseguito la demo di Pragmata su un Mac Studio con Apple M4 Max, dotato di CPU a 16 core e GPU a 40 core. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Pragmata raggiunge quasi i 100FPS su Apple M4 Max, anche senza un porting nativo

Pragmata ha una data di uscita, anche su Nintendo Switch 2Durante i The Game Awards 2025, è stata finalmente annunciata la data di uscita di Pragmata, incluso il versione per Nintendo Switch 2.

Leggi anche: Apple iMac con Chip M4 in offerta: risparmia 330€ subito

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Apple M4 Max sorprende: Pragmata raggiunge quasi i 100FPS anche senza porting nativo; Pragmata raggiunge quasi i 100FPS su Apple M4 Max, anche senza un porting nativo; Sony riorganizza il business TV e punta su una joint venture con TCL per il futuro dei Bravia; Oppo Find N6 ottiene le certificazioni: il lancio globale, anche in Europa, è sempre più vicino, specifiche al top.

Apple M4 Max sorprende: Pragmata raggiunge quasi i 100FPS anche senza porting nativoLa demo di Pragmata, il nuovo action-adventure fantascientifico di Capcom, ha finalmente mostrato il suo potenziale anche su Apple Silicon. Un utente Reddit, noto come Equivalent-Pair6064, ha testato ... msn.com

Pragmata, ecco la data d'uscita (demo disponibile da ora su PC)Dopo anni di rinvii e un silenzio quasi totale che aveva fatto temere il peggio, Capcom ha scelto il palcoscenico dei The Game Awards 2025 per rilanciare in grande stile Pragmata. Il misterioso action ... tomshw.it