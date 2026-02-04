Amd zen 6 adotta tecnologia fred di intel per migliori prestazioni
AMD introduce il nuovo processore Zen 6, che integra la tecnologia FRED di Intel. Si tratta di un passo importante per l’ecosistema x86, che ora si arricchisce di un’innovazione proveniente da un concorrente. AMD punta a migliorare le prestazioni del suo processore, adottando le istruzioni sviluppate da Intel. La notizia ha già attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, curiosi di vedere come questa mossa influenzerà il mercato.
un nuovo capitolo per l’ecosistema x86 prende forma con l’adozione di fred, l’insieme di istruzioni sviluppato da intel, nel prossimo processore zen 6 di amd. l’iniziativa nasce da una collaborazione avviata nel 2024 tra le due aziende, con la creazione di un gruppo di consulenza sull’ecosistema x86, volto a migliorare prestazioni e stabilità dei sistemi. zen 6 architettura evoluta con fred. la transizione introdotta da fred mira a superare i limiti del vecchio meccanismo di gestione delle interruzioni, sostituendolo a livello di nucleo e applicazioni con meccanismi atomici che garantiscono una commutazione più fluida. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
