Nigeria sconfitta ai rigori dal Marocco Delusione cocente per Lookman

La Nigeria è stata eliminata ai rigori dal Marocco nella semifinale di Coppa d’Africa, con Lookman che non ha avuto l’opportunità di battere dal dischetto. La partita si è conclusa sul punteggio di 4-2 ai rigori, dopo un pareggio nel tempo regolamentare. La finalista si determinerà tra Senegal ed Egitto, con quest’ultimo sconfitto per 1-0. Un risultato che segna un passo importante nel torneo continentale.

Coppa d'Africa: Marocco-Senegal la finale, caos Nigeria, Osimhen esce prima dei rigori, Lookman non tira, Chukwueze lo ciabatta - Poco spettacolo ma tante emozioni nelle semifinali di Coppa d'Africa: l'eroe della serata è il portiere marocchino Bono che ha parato due rigori alla Nigeria, Sanè fa piangere l'amico Salah in Senegal ... sport.virgilio.it

Coppa d'Africa: il Marocco batte la Nigeria ai rigori e vola in finale - Il Marocco ha conquistato l’accesso alla finale della Coppa d’Africa battendo la Nigeria ai calci di rigore per 4-2, dopo che la semifinale si era chiusa sullo 0-0 al termine dei tempi regolamentari e ... it.blastingnews.com

#AFCON2025: Fisayo #DeleBashiru, partito inizialmente in panchina, è entrato all’8’ del primo tempo supplementare nella sconfitta della Nigeria contro il Marocco ai calci di rigore. Ha segnato il terzo rigore dei 5. Nigeria che si ferma in semifinale. x.com

Mehdi Dorval torna a Bari. La sua Algeria è stata infatti sconfitta per 2-0 dalla Nigeria nei quarti di finale della Coppa d'Africa, piegata tra il 47' ed il 57' dall'ex Napoli... Leggi l'articolo facebook

