nigeria sconfitta ai rigori dal marocco delusione cocente per lookman

La Nigeria è stata eliminata ai rigori dal Marocco nella semifinale di Coppa d’Africa, con Lookman che non ha avuto l’opportunità di battere dal dischetto. La partita si è conclusa sul punteggio di 4-2 ai rigori, dopo un pareggio nel tempo regolamentare. La finalista si determinerà tra Senegal ed Egitto, con quest’ultimo sconfitto per 1-0. Un risultato che segna un passo importante nel torneo continentale.

COPPA D’AFRICA. Finisce 4-2: l’atalantino non può nemmeno tirare dagli 11 metri. L’altra finalista è il Senegal: 1-0 all’Egitto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

