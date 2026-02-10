Nel 2026, i costi dei servizi bancari continuano a salire, ma la differenza tra filiale e online rimane evidente. Secondo un confronto di Altroconsumo, le tariffe in filiale sono molto più alte rispetto a quelle online, anche se quest’ultima non è più completamente gratuita. Per molti italiani, la soluzione digitale si rivela ancora più conveniente, soprattutto considerando le spese proibitive delle banche tradizionali. La tendenza si conferma anche quest’anno, con un occhio puntato sui cambiamenti in atto nel modo in cui si gestisce il denaro.

I l 2026 si conferma un anno di grandi cambiamenti per il portafoglio degli italiani e non in senso positivo. Una recente indagine sui costi del conto corrente rivela una verità che non piacerà a chi è rimasto legato alle vecchie abitudini. Tutti coloro che preferiscono ancora il contatto umano allo sportello, rischiano di pagare fino a tre volte tanto rispetto a chi gestisce tutto tramite smartphone o computer. Le banche, infatti, stanno attuando una strategia chiara: spingere i clienti verso il digitale rendendo sempre più oneroso ogni servizio fisico. Black out in Spagna, Madrid in tilt: le file davanti alle banche per prelevare contanti X Conto corrente, il divario dei costi tra banca fisica e digitale: l’indagine Altroconsumo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Altroconsumo ha messo a confronto i costi della filiale con quelli del web rivelando che, sebbene l'online non sia più tutto gratis, resta una scialuppa di salvataggio fondamentale rispetto alle tariffe proibitive dei servizi eseguiti in banca

