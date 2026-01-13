Altroconsumo ha analizzato i costi di strutture e servizi per due persone alloggio trasporto e biglietti I biglietti più economici? Hockey su ghiaccio a Milano | costa meno di 100 euro per due

Altroconsumo ha valutato i costi di strutture e servizi per due persone, considerando alloggio, trasporto e biglietti. Tra le opzioni più economiche, i biglietti per l’hockey su ghiaccio a Milano si attestano sotto i 100 euro. I prezzi variano in base all’attività, arrivando fino a 560 euro per il pattinaggio di figura, oltre ai costi di pernottamento e trasporto.

Incide il costo dei biglietti, fino a 560 euro (per il pattinaggio di figura). Ma anche quello del pernottamento e quello dei trasporti. Sommate una all'altra le voci di spesa, il costo di un weekend olimpico a Milano Cortina 2026 sale alle stelle. Lo ha dimostrato l'indagine di Altroconsumo che ha analizzato i prezzi di strutture e servizi per febbraio 2026 (due persone, alloggio, trasporto e biglietto). Tutto sommato, risulta che la destinazione più cara è Cortina, segue la Valtellina e poi Milano.

