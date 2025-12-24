Il Comune verso il 2026 | Invariati servizi e tariffe sebbene i costi lievitino

Il Comune ha confermato che, nonostante l’aumento dei costi, i servizi e le tariffe rimarranno invariati fino al 2026. Durante la seduta del consiglio comunale, il sindaco Alessio Mantellassi ha illustrato le principali decisioni approvate, tra cui la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 2026-2028. La scelta mira a garantire stabilità e continuità per cittadini e servizi pubblici.

Il sindaco Alessio Mantellassi ieri, dopo la seduta del consiglio comunale del giorno precedente (in cui si è approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 2026-28), ha presentato gli aspetti principali di quanto deciso. Il primo cittadino anzitutto ha fatto presente il problema della spesa corrente dovuto all’aumento dei costi: tanto per capire, i prezzi dell’energia e degli alimentari, basti pensare alle mense gestite dall’ente locale o che lavorano per esso, che incidono sulle spese dell’ente, come per le famiglie. Senza contare che, nel caso di via Giuseppe del Papa, entrano in gioco anche gli aumenti dei costi degli appalti e l’adeguamento dei contratti di lavoro dei dipendenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Comune verso il 2026: "Invariati servizi e tariffe sebbene i costi lievitino" Leggi anche: Servizi scolastici e tariffe. Costi dei pasti in aumento Leggi anche: Il comune di Monza verso l'approvazione del bilancio 2026: "Non ci saranno aumenti di tasse e tariffe" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Bologna, il Comune verso l'ok al Bilancio 2026. Il centrodestra fa muro con 200 ordini del giorno; Iscrizioni ad Anci, importi 2026 invariati rispetto allo scorso anno; Approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028; Parte il 2 gennaio 2026 il servizio di Navetta Urbana Gratuita.. Il Comune verso il 2026: "Invariati servizi e tariffe sebbene i costi lievitino" - Il sindaco Mantellassi ha fatto il punto: "Siamo in presenza di conti in ordine,. lanazione.it

Bologna, il Comune verso l'ok al Bilancio 2026. Il centrodestra fa muro con 200 ordini del giorno - 000 euro per le scuole Besta e prepara 3 milioni per gli stipendi di giunt ... corrieredibologna.corriere.it

Bilancio 2026, approvazione rapida: tasse invariate e spinta sul sociale - La manovra supera i 930 milioni di euro grazie alla chiusura della vicenda derivati. veronasera.it

Avviso di Comune di Roburent: un albero caduto interrompe la strada verso San Giacomo. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.