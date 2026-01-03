Luna chiude lo storico negozio Valeria | Decisione sofferta lì c’è tutta la mia vita

Luna, storico negozio di Ferrara, chiude le sue porte dopo anni di attività. Valeria, proprietaria, descrive la decisione come sofferta, sottolineando come in quel luogo si siano racchiusi ricordi e parte della sua vita. La cerimonia di chiusura si è svolta con simboli che richiamano il passato, come un alberello con palloncini e una bomboniera a forma di barattolo di vetro, testimonianze di un capitolo importante della città.

Ferrara, 3 gennaio 2025 – Alberello centrotavola con palloncini; bomboniera a forma di barattolo di vetro con il tappo sughero – omaggio al passato –, con la candela. E ancora, fiori, partecipazioni, palloncini come quelli che si vedono davanti alla vetrina, rosa e azzurro, girl e boy. In alto l'insegna, si legge ' La luna ', accanto uno spicchio del satellite con le stelline dorate. La Luna bomboniere chiude i battenti. Dal 30 dicembre non c'è più. Via il cuore di palloni, l'insegna colorata. La Luna bomboniere chiude i battenti, si spegne la luce in vetrina di un negozio che ha segnato la storia della città, dal 1992, quando Nerella seguendo la passione per i fiori ha creato l'impresa.

